Coronavirus: perché lo stop dei test sul vaccino AstraZeneca è un segnale positivo, “per buona pace dei no-vax” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha sospeso i test clinici sul vaccino contro il Coronavirus dopo che un partecipante ha avuto una reazione collaterale nel Regno Unito: non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma è stata definita una “malattia potenzialmente inspiegabile“. La società ha fatto sapere che “il procedimento di revisione standard ha determinato uno stop nelle vaccinazioni per consentire la revisione dei dati sulla sicurezza“. Alla fine del mese scorso, AstraZeneca ha iniziato a reclutare 30mila persone negli Stati Uniti per il suo più grande studio sul vaccino. Inoltre sta testando il vaccino, sviluppato dall’Università di Oxford, su migliaia di persone nel ... Leggi su meteoweb.eu

