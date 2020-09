Coronavirus, oggi in Italia 14 morti 1.434 nuovi casi su 96 mila tamponi: il 94,5% dei positivi resta asintomatico [DATI e DETTAGLI] (Di mercoledì 9 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 14 morti, 471 guariti e 1.434 nuovi casi su 95.990 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,49% dei tamponi effettuati, una percentuale perfettamente identica a quella di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (218), Campania (203), Lazio (175), Piemonte (112), Emilia Romagna (110), Puglia (97) e Veneto (91). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 281.583 casi totali 35.577 morti 211.272 guariti Il pazienti ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Speranza: discoteche e stadi restano chiusi'. Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che er… - pomeriggio5 : ??? Da quando tempo non sentivate 'caffeuccio'? #Pomeriggio5 è tornato! Oggi tra le cose di cui parleremo, Can Yama… - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie: oggi in Italia 1.434 contagi con 95.990 tamponi 14 le vittime - #Coronavirus #ultime… - morry74 : Coronavirus, il bollettino di oggi 9 settembre: 1434 positivi e 14 morti -