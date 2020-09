Coronavirus, niente vaccino prima del 2021: l’annuncio dell’UE (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Agenzia Europea del Farmaco ha annunciato che il vaccino per il Coronavirus non arriverà prima del 2021. La situazione dell’epidemia di Coronavirus continua a preoccupare il mondo intero, ma i lavori per un vaccino si scontrano con un nuovo stop. Dopo la sospensione della sperimentazione del vaccino di Astra Zeneca infatti anche l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha parlato di questa situazione. Il direttore esecutivo dell’Agenzia, l’italiano Guido Rasi, ha dichiarato infatti che per ora nessuna casa farmaceutica ha fatto richiesta per attivare la procedura di valutazione velocizzata. Questa procedura, chiamata anche “rolling review“, avrebbe permesso di commercializzare il farmaco già negli ultimi mesi del ... Leggi su bloglive

2' di lettura 09/09/2020 - "L'anno scolastico riprenderà regolarmente anche se alcune regioni, nella loro autonomia, hanno deciso di posticipare la ripresa. Ci saranno novità e qualche regola per un r ...

