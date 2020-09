Coronavirus nel Lazio, 175 nuovi casi (99 sono a Roma) in 24 ore. Ecco i dati di oggi (Di mercoledì 9 settembre 2020) sono 175 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi 99 sono a Roma. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 39 nuovi casi. Di questi, 15 sono casi di rientro: 11 con link dalla Sardegna, 1 dall’Ucraina, 1 dalla Romania, 1 dal Trentino e 1 dall’Umbria. 12 sono i casi con link familiari o contatti di casi già noti ed isolati; Asl Roma 2: 51 nuovi casi. Tra questi, 40 sono casi di rientro: 2 con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

