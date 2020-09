Coronavirus: Museo Guggenheim a Ny riapre il 3 ottobre (Di mercoledì 9 settembre 2020) NEW YORK, 9 SET - Una altro tassello importante nel panorama artistico-culturale di New York riapre al pubblico. Si tratta del Solomon R. Guggenheim Museum che darà di nuovo il benvenuto ai visitatori ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

NEW YORK, 9 SET - Una altro tassello importante nel panorama artistico-culturale di New York riapre al pubblico. Si tratta del Solomon R. Guggenheim Museum che darà di nuovo il benvenuto ai visitatori ...In mostra una testimonianza della condizione di isolamento forzato che per lungo tempo ha modificato la quotidianità individuale e collettiva Sabato 12 settembre, alle ore 11.30, il progetto TraMe-Tra ...