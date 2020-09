Coronavirus: Messico, 5.351 casi in 24h (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA, 9 SET - Il Messico ha registrato ieri 5.351 nuovi casi di Coronavirus e 703 ulteriori decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I dati portano il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il Messico ha registrato ieri 5'351 nuovi casi di coronavirus e 703 ulteriori decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I dati portano il bilancio complessivo ...

