Coronavirus, l'igienista: "Contagio da scuola scarpe rischio remoto" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Non serve togliersi le scarpe quando si rientra a casa, perché questa è una malattia che si trasmette per via aerea. Il virus è espulso dall'apparato respiratorio e quindi i primi metodi per prevenirlo sono la distanza e le mascherine, nel caso in cui la distanza non possa essere rispettata". Così Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha parlato di come difendersi da Covid-19 durante la presentazione del progetto 'Igiene insieme'. Attraverso l'inziativa, illustrata nel capoluogo lombardo, Napisan supporta le buone pratiche di igiene nelle scuole primarie e dell'infanzia. "Oltre alla distanza - ha sottolineato l'esperto - è importante l'igiene personale e delle superfici, perché le mani possono essere il veicolo ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Coronavirus, l'igienista: 'Contagio da scuola scarpe rischio remoto'... - notizieit : Coronavirus, l'igienista: 'Contagio da scuola scarpe rischio remoto' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus igienista Coronavirus, l'igienista: "Contagio da scuola scarpe rischio remoto" Yahoo Finanza Scuola, l'igienista: "Con misure anti-Covid meno raffreddori e influenze"

"Le misure igieniche da adottare nelle scuole in funzione anti Covid-19 ci restituiranno una platea di studenti e insegnanti più sana, a prescindere dalla pandemia: sono comportamenti preziosi che sul ...

Covid-19, al via oggi i corsi di formazione sulla sicurezza a scuola

Rivolto ai docenti e ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Rieti, si è svolto questo pomeriggio, presso l’aula Magna della Asl di Rieti, il primo evento formativo dedicat ...

"Le misure igieniche da adottare nelle scuole in funzione anti Covid-19 ci restituiranno una platea di studenti e insegnanti più sana, a prescindere dalla pandemia: sono comportamenti preziosi che sul ...Rivolto ai docenti e ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Rieti, si è svolto questo pomeriggio, presso l’aula Magna della Asl di Rieti, il primo evento formativo dedicat ...