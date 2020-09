Coronavirus, lieve aumento dei casi (+1434). Quattordici le vittime (Di mercoledì 9 settembre 2020) Salgono i decessi e i contagi da Coronavirus nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore il ministero della Salute ha registrato 14 vittime (contro le 10 di martedì) e 1.434 nuovi casi positivi (martedì erano 1.370). Questi numeri a fronte di una quantità di tamponi che resta elevata, 95.990 in un giorno, che portano il totale a 9.460.203, mostrano dati comunque in linea con i giorni precedenti e una curva dei contagi costante. Le 14 nuove vittime fanno salire il triste bilancio a 35.577, su un totale di contagiati, dall’inizio della pandemia, di 281.583. Cala invece il numero dei guariti/dimessi: sono 471 (martedì 563) che portano il totale a 211.272. Infine, gli attualmente positivi sono 34.734. Arrivano a quota 150 i ricoverati in terapia intensiva, registrando un più sette rispetto ... Leggi su huffingtonpost

Su oltre 10mila tamponi effettuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sono 110 i nuovi positivi, di cui 64 asintomatici. 53 erano già in isolamento al momento del tampone. 11 i casi di rientro dal ...

In Toscana sono 12.646 i casi di positività al Coronavirus, 88 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispett ...

