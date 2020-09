Coronavirus Latina e Provincia, impennata di casi: 35 nelle ultime 24 ore, ecco dove (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono 35 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Tutti i casi sono trattati a domicilio e sono così distribuiti: Aprilia (6), Cisterna (1), Cori (2), Formia (4), Latina (9), Maenza (1), Norma (1), Roccagorga (1), Rocca Massima (1), Sezze (3) e Terracina (6). La Asl di Latina nel bollettino odierno ha comunicato anche 2 casi positivi non residenti in Provincia. Non si registrano nuovi decessi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

