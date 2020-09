Coronavirus, la Francia dimezzerà la quarantena. Fumata nera dell’Oms (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il governo francese sta valutando di ridurre la quarantena da 14 a 7 giorni. Dopo l’approvazione del consiglio scientifico, ha riferito il ministro dalla Sanità Olivier Veran, la decisione sarò formalizzata “venerdì nel corso del consiglio di Difesa”. “Si è più contagiosi nei primi 5 giorni dopo la comparsa dei sintomi o dopo un test positivo. Poi la contagiosità diminuisce in maniera molto significativa e dopo una settimana rimane ma è molto debole”, ha detto Veran. Il ministro ha poi spiegato che molti francesi non rispettano le due settimane obbligatorie di quarantena e che ridurre il periodo potrebbe portare a un maggiore rispetto delle regole. L’Oms raccomanda 14 giorni di quarantena Secondo quanto fatto sapere all’Ansa dall’ufficio ... Leggi su italiasera

