Coronavirus Italia, il bollettino del 9 settembre: 1.434 nuovi casi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono 1.434 i nuovi casi di Coronavirus registrati in 24 ore in Italia, per un totale - compresi vittime e guariti - di 281.583. I morti in un giorno sono 14, 35.577 in totale, mentre i guariti 471 per un totale di 211.272. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 9 settembre (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

