Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 settembre: morti, contagi, guariti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 9 settembre 2020. È di 34.734 (+945) persone attualmente positive, 35.577 (+14) morti e 211.272 (+471) guariti, per un totale di 281.583 (+1.434) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 34.734 attualmente positivi, 1.778 (+18) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 150 (+7) necessitano di terapia intensiva, mentre 32.806 (+920) si ... Leggi su tpi

