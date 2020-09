Coronavirus, interrotta la sperimentazione del vaccino AstraZeneca-Oxford: “Reazione anomala” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus, stop alla sperimentazione del vaccino AstraZeneca-Oxford Arriva un brutto colpo per tutti coloro che puntavano sul vaccino contro il Coronavirus prodotto dall’azienda farmaceutica AstraZeneca, in collaborazione con l’università di Oxford e l’azienda Irbm di Pomezia: la sperimentazione del siero è stata momentaneamente interrotta dopo che uno dei pazienti partecipanti al test ha registrato una seria potenziale reazione avversa. AstraZeneca ha fatto sapere che si tratta di un’azione “di routine” che scatta ogni volta che c’è una reazione inaspettata ai test, necessaria per permettere “di ... Leggi su tpi

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Interrotta la sperimentazione in fase 3 del promettente vaccino anti-coronavirus per una 'reazione avversa inspiegata' htt… - kikermcf1 : RT @IlPrimatoN: Interrotta la sperimentazione in fase 3 del promettente vaccino anti-coronavirus per una 'reazione avversa inspiegata' htt… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Interrotta la sperimentazione in fase 3 del promettente vaccino anti-coronavirus per una 'reazione avversa inspiegata' htt… - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Interrotta la sperimentazione in fase 3 del promettente vaccino anti-coronavirus per una 'reazione avversa inspiegata' htt… - alesdamb : RT @IlPrimatoN: Interrotta la sperimentazione in fase 3 del promettente vaccino anti-coronavirus per una 'reazione avversa inspiegata' htt… -