Coronavirus in Lombardia, 3 morti e 218 nuovi positivi con 21mila tamponi. 88 casi a Milano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus , il bollettino di oggi mercoledì 9 settembre della Lombardia, comunicato dalla regione: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 218 , di cui 39 debolmente positivi e 4 a ... Leggi su leggo

RegLombardia : Aumentano guariti e dimessi (+158). A fronte di 20.781 tamponi effettuati sono 271 i nuovi positivi riscontrati. Il… - espressonline : Risposte veloci in Veneto, privati favoriti in Lombardia, zero controlli al porto di Napoli: la mappa dei tamponi è… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+112). A fronte di 21.368 tamponi effettuati sono 218 i nuovi positivi riscon… - FraschiniMauri2 : RT @RegLombardia: #LNews Aumentano guariti e dimessi (+112). A fronte di 21.368 tamponi effettuati sono 218 i nuovi positivi riscontrati.… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: 14 morti e #contagi in crescita. #Lombardia e Campania le regioni con il maggior numero di persone contagi… -