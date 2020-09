Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 9 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 9 settembre Dati più o meno stabili in Italia. Sono 1.434 i positivi registrati nelle ultime 24 ore su quasi 96mila tamponi con un incremento al di sotto delle 100 unità per quanto riguarda i casi. La Lombardia (+218) sempre con il numero maggiore. Continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. Persone che ... Leggi su newsmondo

