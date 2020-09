Coronavirus in Italia, 14 morti e 1.434 nuovi positivi con 96mila tamponi. Salgono ancora le terapie intensive (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 9 settembre del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.434, a fronte di 95.990 tamponi , ieri erano ... Leggi su leggo

fanpage : L’Oms elogia l’Italia: “Pioniera nella gestione del Coronavirus, ha salvato molte vite” - repubblica : Coronavirus, in Italia da marzo 71 suicidi correlati alla pandemia - RaiNews : #Coronavirus, 1434 nuovi contagi e 14 morti nelle ultime 24 ore in Italia - AngeloJesse1 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 1.434 contagi con 95.990 tamponi, 14 le vittime - Italia_Notizie : Coronavirus, “più di 260mila contagi dopo un maxiraduno di biker in South Dakota” -