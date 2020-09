Coronavirus, in Italia 1.434 nuovi casi e 14 decessi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono 1.434 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di 95.990 tamponi effettuati. Sono invece 14 i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.577 dall'inizio della pandemia. ... Leggi su tgcom24.mediaset

