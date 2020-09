Coronavirus, in Francia 8.577 nuovi casi. Oms: "Quarantena resti di 14 giorni". (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come riporta il quotidiano spagnolo La Vanguardia, la situazione sarebbe peggiore per quanto riguarda la scuola secondaria , con un caso ogni quindici classi. Lo studio si basa sui dati epidemici ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Francia: 'Presto decisioni difficili, la situazione è preoccupante'. In Gb torna il divieto di assem… - fattoquotidiano : Coronavirus, Francia: oltre 8.500 casi in un giorno. Uk torna a vietare riunioni con più di 6 persone: “Arresto e m… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Francia: 'Presto andranno prese decisioni difficili' #coronavirus - zazoomblog : Coronavirus in Francia l’allarme degli esperti: “Verranno prese decisioni difficili entro 8-10 giorni” -… - fainformazione : Oltre 8mila i nuovi casi di coronavirus registrati mercoledì in Francia nelle ultime 24 ore Nelle ultime 24 ore in… -