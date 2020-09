Coronavirus in Campania, i dati dell’8 settembre: 203 nuovi positivi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 8 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 203 nuovi positivi su 7.154 tamponi effettuati. In Campania sono 203 i casi positivi al Covid-19. Sono 29 i viaggiatori contagiati in arrivo da Paesi esteri, 14 dalla Sardegna e 17 sono contatti stretti di precedenti casi di rientro. C’è un … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Covid Italia, il bollettino del 9 settembre: crescono ancora morti (14) e contagi (1.434)

In Lombardia sono 218, di cui 39 "debolmente positivi" e 4 a seguito di test sierologico, i nuovi casi positivi al coronavirus a fronte di 21.368 tamponi effettuati. Lo rende noto la Regione nel consu ...

Covid19 in Italia, 1434 nuovi casi e 14 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Aumentano, seppur lievemente, i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1.434 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 1370. Ci sono state 14 ...

