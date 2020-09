Coronavirus, in Campania 203 nuovi positivi (43 di ritorno dalle vacanze) su 7.154 tamponi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono 203 i nuovi casi di positività, su 7.154 tamponi processati, che si registrano oggi in Campania. Il dato è contenuto nel consueto bollettino ordinario dell’Unità di crisi della Regione. Resoconto che riporta anche un decesso e 23 guariti. Alla luce di questi dati il numero dei positivi sale a 8.580, quello dei tamponi a 474.285. I decessi si attestano a quota 449 mentre i guariti a 4.537. Di questi 4.532 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Il bollettino specifica anche che nel computo dei casi odierni 43 sono di rientro, 14 dalla Sardegna e 29 da Paesi esteri, e 17 sono contatti stretti di precedenti casi di rientro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

