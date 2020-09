Coronavirus, impennata di contagi: il governatore pensa a nuovo lockdown (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sospensione di tutte le manifestazioni o riunioni, in luoghi pubblici o privati. Ristoranti, bar e pub aperti, ma solo con servizio al tavolo, riservato a componenti dello stesso nucleo familiare (o congiunti), rispettando la distanza di un metro tra un cliente e l’altro. Stop alle visite nelle strutture socio-sanitarie, a meno di esigenze straordinarie, previa valutazione da parte della direzione della casa di cura. Divieto di utilizzo dei giochi per bambini, in giardini e ville pubblici e mezzi pubblici a numero chiuso, con solo i posti a sedere fruibili al 100%. Un mini lockdown, per evitare che la situazione degeneri. È questo il piano che sta valutando la Regione, d’intesa con il Comune della Spezia - dove si concentra la larga maggioranza dei casi - per arginare la recente ondata di contagi che si è verificata nella ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus impennata Coronavirus, impennata di contagi alla Spezia: il sindaco “spegne” la movida dalle 18 alle 22 Genova24.it Continuano a salire i contagi a Pozzuoli: altri 5 nelle ultime 24 ore

POZZUOLI – Non si ferma l’impennata di contagi a Pozzuoli: nelle ultime 24 ore altre 5 persone sono risultate positive al Coronavirus. Ne ha dato notizia poco fa il sindaco Vincenzo Figliolia che, com ...

Coronavirus, nuovo DPCM settembre: cosa cambia con il nuovo decreto?

Il Governo italiano ha fatto entrare in vigore un nuovo DPCM, che avrà validità fino al 7 ottobre 2020. Ecco tutte le novità in fatto di regole, restrizioni, viaggi all'estero e misure di sicurezza L’ ...

