Coronavirus, il Papa: «Troppi interessi politici sui vaccini» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Papa Francesco ha invitato a cercare il bene comune per superare la pandemia da Coronavirus. Poi si è rivolto ai fedeli «Non ammucchiatevi». Papa Francesco ha espresso la sua preoccupazione sulla lotta al Coronavirus. Durante l’udienza generale il pontefice ha invitato a restare uniti per superare la crisi sanitaria. «La crisi che stiamo vivendo a … L'articolo Coronavirus, il Papa: «Troppi interessi politici sui vaccini» proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

