Coronavirus, il Papa: “Troppi interessi di parte sui vaccini” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Papa Francesco è tornato a parlare della pandemia di Coronavirus in corso nel mondo durante la sua udienza generale di oggi, 9 settembre, nel cortile di San Damaso, in Vaticano. “Il Coronavirus ci mostra che il vero bene per ciascuno è un bene comune e, viceversa, il bene comune è un vero bene per la persona”, ha detto il pontefice. “Se una persona cerca solo il proprio bene è egoista invece è nobile se cerca il bene comune, lo condivide”. E ha aggiuto: “La salute, oltre che individuale, è anche un bene pubblico. Una società sana è quella che si prende cura della salute di tutti”. Bergoglio è inoltre intervenuto sul tema dei vaccini contro il Covid-19, sottolineando l’emergere di interessi di ... Leggi su tpi

