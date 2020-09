Coronavirus, il bollettino del 9 settembre: 77 nuovi casi in Sicilia, contagi ancora in crescita in Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Settantasette nuovi casi di Covid-19 in Sicilia. Gli attuali positivi sono 1.527: 105 ricoverati con sintomi, 15 in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri , e 1.407 isolamento domiciliare. Sono... Leggi su feedpress.me

