Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 9 settembre 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la protezione civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano: CASI +1434 su 95990 tamponi (ieri +1370 su 92403) di cui 818 casi da screening • MORTI +14 (ieri +10) • GUARITI +471 (ieri +563) • TER INT +7 (ieri +1, tot 150) • RICOVERI +18 (ieri +41, tot 1778) • POSITIVI al Coronavirus +945 (ieri +796, tot 34734) Le condizioni di Silvio Berlusconi “Le condizioni cliniche di Silvio Berlusconi permangono stabili. Il quadro clinico e quello respiratorio confermano un decorso regolare e atteso ... Leggi su zon

