Coronavirus, i dati – 1.434 nuovi casi e 14 decessi da ieri. Quasi 96mila i tamponi (Di mercoledì 9 settembre 2020) I nuovi contagi di Coronavirus in Italia sono 1.434, in crescita rispetto a ieri, quando ne erano stati registrati 1.370. Aumentano leggermente anche i tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore sono stati qusi 96mila (95.990) circa 3mila in più dei 92mila processati ieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 14, quattro in più rispetto alle 10 di martedì. L'articolo Coronavirus, i dati – 1.434 nuovi casi e 14 decessi da ieri. Quasi 96mila i tamponi proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

