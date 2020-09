Coronavirus, Gismondo: “Il vaccino entro l’anno? Non si può illudere la gente, è un’utopia scientificamente infondata” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Il vaccino ha bisogno dei suoi tempi. Per cortesia, non facciamo una corsa in avanti dicendo che vaccineremo già a fine anno: è un’utopia scientificamente infondata“: lo ha affermato all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, riferendosi alla sospensione dei trial clinici sul vaccino AstraZeneca-Oxford per la reazione avversa in un partecipante alla sperimentazione. “Purtroppo nella scienza dire ‘l’avevo detto’ è molto triste, perché in ballo ci sono la salute e le speranze della gente. Ma la notizia che AstraZeneca ha interrotto momentaneamente i test sul vaccino dà ... Leggi su meteoweb.eu

