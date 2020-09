Coronavirus, Francia: oltre 8.500 casi in un giorno. Uk torna a vietare riunioni con più di 6 persone: “Arresto e multe fino a 3.200 sterline”. Nuovi record di contagi in Olanda, Portogallo e Repubblica Ceca (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Gran Bretagna corre ai ripari per cercare di limitare le conseguenze della seconda ondata di Coronavirus in Europa. E il primo passo è quello di tornare a scongiurare il più possibile il pericolo degli assembramenti. Il ministro della Sanità, Matt Hancock, presentando le nuove misure pensate dal governo di Boris Johnson ha annunciato che da lunedì sarà di nuovo vietato riunirsi in gruppi con oltre sei persone: “Non sarà più possibile riunirsi in gruppi superiori alle sei persone”, ha dichiarato, sottolineando che per una “famiglia di cinque o sei persone questo porterà alcune restrizioni significative”. Se una stessa famiglia è composta da più di sei persone ... Leggi su ilfattoquotidiano

