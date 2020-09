Coronavirus, fibrosi polmonare dopo forme gravi di Covid. Il rischio per fumatori, diabetici o ipertesi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il 25% di chi ha contratto una forma grave di Covid, una volta guarito, svilupperebbe la fibrosi polmonare. Lo si evince da uno studio condotto dall’ospedale Figlie di San Camillo di Cremona e pubblicato sulla rivista internazionale Journal of infections disease, una delle più autorevoli in tema di malattie infettive. Quindi una persona su quattro che sopravvive al Coronavirus sarebbe costretta a fare i conti con danni permanenti ai polmoni. Lo studio osservazionale è stato attivato su 90 pazienti (il 75% di sesso maschile) ai quali dopo una tac ‘al tempo zero’ – cioè contingente al ricovero in ospedale e risalente al mese di marzo – ne è stata eseguita una seconda dopo otto settimane, una volta dimessi. Tutti pazienti, spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'8 settembre si celebra la settima edizione della Cystic Fibrosis Worldwide, la Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica. Una rara malattia genetica che colpisce polmoni e sistema digerente di circa 6 ...

Un po' di chiarezza su un argomento di cui si dibatte da mesi, e che torna attuale soprattutto in vista della ripresa delle scuole.

