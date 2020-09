Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino del 9 settembre: 110 nuovi casi, 21 a Bologna, (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus Emilia-Romagna: +94 positivi, nel Bolognese 26. Record di tamponi 8 settembre 2020 110 nuovi casi, 21 dei quali in provincia di Bologna, mentre le terapie intensive rimangono stabili e i ... Leggi su bolognatoday

RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dalla #EmiliaRomagna: su oltre 10000 tamponi, 110 nuovi positivi al #Covid19,… - speleodori : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dalla #EmiliaRomagna: su oltre 10000 tamponi, 110 nuovi positivi al #Covid19, di cui 6… - Allepanda1 : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dalla #EmiliaRomagna: su oltre 10000 tamponi, 110 nuovi positivi al #Covid19, di cui 6… - ShootersykEku : Gli imbecilli moralisti che dicono di commissariare la Lombardia oltre 10mln di abitanti di #Fontana,210contagi,vo… - VivMilano : RT @LAltravoce: Primi casi di #Coronavirus nelle #scuole e negli asili in Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Cala… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Emilia

“Le reazioni avverse capitano abbastanza di frequente, quando si sperimenta un vaccino. La regola in questo caso è fermarsi e capire. A seconda della gravità, lo stop potrebbe arrivare a sei-otto mesi ...Coronavirus in Italia, il contagio cresce: oggi 1.434 nuovi casi e 14 morti. Ieri erano 1.370 e le vittime 10. Coronavirus in Italia, è di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime o ...