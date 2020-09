Coronavirus e ritorno a scuola, presidi: “Difficile aprire il 14 settembre” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Tutto il personale scolastico è impegnato per la riapertura delle scuole, prevista per il 4 settembre. E’ evidente, però, che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti. A quanto sappiamo, la consegna dei banchi monoposto è in grave ritardo. Altre due criticità importanti sono quelle delle aule, perché gli enti locali non le hanno reperite ovunque, e l’assegnazione piena dell’organico“: lo ha affermato il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. “Se queste difficoltà non troveranno immediata soluzione, è oggettivamente difficile pensare che il termine del 14 settembre sia rispettato ovunque: è opportuno dunque valutare la possibilità di ragionevoli differenziazioni ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Coronavirus, in Italia la pandemia rallenta lievemente. Ora occhi puntati sul ritorno a scuola - MedicalFactsIT : Coronavirus: ritorno a scuola, Roberto Burioni si confronta con le due domande che tutti si fanno #coronavirus… - ilpost : L’inquinamento sta tornando com’era prima del lockdown - repubblica : Coronavirus, in Italia la pandemia rallenta lievemente. Ora occhi puntati sul ritorno a scuola [di MICHELE BOCCI] [… - Mediagol : #Atalanta, ritorno di Ilicic e gioia Percassi: 'Giocare la Champions al Gewiss Stadium è un sogno che si realizza'… -