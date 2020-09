Coronavirus, cosa insegna lo stop temporaneo del vaccino di Oxford e perché dovrebbe rassicurarci (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembreAbbiamo appreso della sospensione delle sperimentazioni sul vaccino anti-Coronavirus di Oxford/AstraZeneca. Cerchiamo ora di dare a questa notizia un po’ di contesto, perché ha tanto da dirci sulle ragioni per cui è necessaria una sperimentazione clinica divisa in tre fasi, di cui avevamo già trattato, e sui motivi per cui dovremmo diffidare delle aspirazioni nazionaliste di chi pompa maggiormente il proprio «vaccino nazionale», magari cercando di bruciare le tappe. Innanzitutto parliamo di un vaccino arrivato tra la seconda e terza fase di sperimentazione, come altri nove. Il caso che ha provocato la momentanea interruzione, era da tenere in conto, e come previsto verrà ... Leggi su open.online

