Coronavirus, Burioni: “L’urgenza del vaccino non porti a scorciatoie” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – “Una brutta notizia arriva dal fronte vaccini: la sperimentazione clinica di fase 3 del vaccino che AstraZeneca sta sviluppando insieme all’Universita’ di Oxford e’ stata momentaneamente sospesa, perche’ uno dei volontari che stava partecipando a questo trial clinico ha avuto gravi effetti collaterali che potrebbero essere correlati alla vaccinazione. La cosa, sinceramente, non ci coglie di sorpresa: quando su Medical Facts abbiamo commentato- il 20 luglio scorso- i risultati del vaccino siamo stati tra i pochi che, oltre a esultare- giustamente- per gli ottimi dati riguardanti l’efficacia, avevano scritto: ‘Meno ottimi i risultati riguardanti gli effetti collaterali: pur non essendoci stato nessun guaio grosso, il vaccino sembra non essere sempre perfettamente tollerato…’. Che cos’e’ successo? Secondo quanto riportano fonti giornalistiche, un volontario avrebbe sviluppato una mielite acuta trasversa, una malattia non comune che consiste in un’infiammazione acuta in uno o piu’ segmenti adiacenti del midollo spinale. Le cause di questa malattia possono essere molteplici, ma tra di esse ci sono i farmaci e le infezioni virali, per cui un nuovo vaccino di cui non si sa nulla puo’ essere- almeno in teoria- il responsabile di questo problema. In questo caso, prima di riprendere la sperimentazione, e’ indispensabile valutare con attenzione se si tratta di una semplice coincidenza o se la causa piu’ probabile e’ il vaccino”. Cosi’ Roberto Burioni commenta la notizia dell’ultima ora dell’interruzione della sperimentazione clinica del vaccino contro il Covid-19. Leggi su dire

