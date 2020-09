Coronavirus, bambino positivo in una scuola materna a Piacenza. A Reggio Emilia un caso in un liceo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un bambino positivo al Coronavirus in una scuola materna di Piacenza. In quarantena i compagni di classe e le educatrici assegnate. Coronavirus, un bambino positivo in una scuola materna di Piacenza. L’indagine era scattata dopo che un familiare del piccolo era risultato positivo al Covid. Il bimbo aveva iniziato l’inserimento, quindi era stato in contatto con alcuni bimbi, quelli della sua classe, e con le educatrici assegnate. Coronavirus, bambino positivo in una scuola materna di Piacenza La buona notizia è che il bambino ... Leggi su newsmondo

Corriere : Positivo un altro bambino in classe: il caso in una scuola di Piacenza - fattoquotidiano : Coronavirus, primo caso in un asilo in Alto Adige: positivo un bambino a San Candido. Compagni e famiglie in quaran… - Corriere : Positivo un altro bambino in classe: il caso in una scuola di Piacenza - NewsMondo1 : Coronavirus, bambino positivo in una scuola materna a Piacenza. A Reggio Emilia un caso in un liceo… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, primo caso in un asilo in Alto Adige: positivo un bambino a San Candido. Compagni e famiglie in quaranten… -