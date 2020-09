Coronavirus: baby boom da lockdown? Gli esperti non ci credono (Di mercoledì 9 settembre 2020) baby boom da lockdown? Difficile che ci sia. Quando a marzo buona parte del mondo è finita sotto confinamento, con l’obbligo di rimanere a casa, alcuni hanno ironicamente speculato sulla possibilità di un baby boom da Covid-19. Sui social media sono anche apparsi suggerimenti per i possibili appellativi di questa nuova generazione – “coronials” o “quaranteens” i più diffusi. Ma con il protrarsi della pandemia, economisti ed epidemiologi non sono sicuri dei reali effetti del Coronavirus sul tasso di natalità. Alcuni arrivano a prevedere un calo di mezzo milione di nascite dovuto alla perdita dei posti di lavoro e alle preoccupazioni per la sanità pubblica, per altri l’eccezionalità di quanto ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus baby Coronavirus: baby boom da lockdown? Gli esperti non ci credono Tiscali Notizie Pronto un esercito di baby sitter: per chi non va all'asilo

PADOVA - I piani di battaglia sono quasi pronti. L’esercito di baby sitter sta rispolverando le armi accantonate durante il lockdown: mascherina, gel igienizzante e una bella scorta di pazienza. Dall’ ...

Pagamenti Inps settembre 2020: Naspi, Rdc, REm, Bonus bebè, Baby sitter, Cig

In arrivo i pagamenti Inps settembre 2020 per tutti i cittadini e le cittadine che hanno richiesto prestazioni e servizi assistenziali: dal Reddito di emergenza a quello di cittadinanza, dalla cassa i ...

