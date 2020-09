Coronavirus, AstraZeneca sospende sperimentazione del vaccino: “Reazione anomala” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nell”ambito della vicenda Coronavirus arriva lo stop alla sperimentazione del vaccino da parte dell’azienda AstraZeneca: reazione del paziente piuttosto anomala. Brusca, la frenata compiuta da AstraZeneca. L’azienda globale operante nel campo della biofarmaceutica ha deciso di sospendere, momentaneamente, la sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus. La decisione, arrivata a sorpresa (non tanto per la notizia, quanto per il fatto in sé), è stata presa dopo aver registrazione una reazione anomala di un paziente britannico. Di fatto, uno dei partecipanti ha accusato una seria e potenziale reazione avversa. Allora tutto fermo. Una decisione presa nel rispetto delle regole, che consentirà, in ... Leggi su bloglive

