Coronavirus, AstraZeneca sospende i testi sul vaccino eseguiti con l'Università di Oxford (Di mercoledì 9 settembre 2020) AstraZeneca sospende tutti i test clinici sul vaccino per il Coronavirus che sta sviluppando con l'Università di Oxford dopo uno dei partecipanti ha accusato una seria potenziale reazione avversa. Lo... Leggi su feedpress.me

L'azienda farmaceutica AstraZeneca ha sospeso momentaneamente tutti i test clinici sul vaccino contro il Coronavirus, che sta sviluppando in collaborazione con l'Università di Oxford e l'Irbm di Pomez ..."Siamo in attesa che il caso sottoposto al comitato indipendente di esperti venga analizzato". Lo dichiara in una nota Piero di Lorenzo Amministratore delegato dell'istituto di ricerca Irbm di Pomezia ...