Coronavirus, AstraZeneca: “L’obiettivo è il minimo impatto sui tempi del vaccino” (Di mercoledì 9 settembre 2020) AstraZeneca “sta lavorando per accelerare la revisione del singolo evento al fine di ridurre al minimo qualsiasi potenziale impatto sulla tempistica dello studio“. Lo afferma la multinazionale farmaceutica dopo la sospensione temporanea della sperimentazione dello stesso a seguito di una sospetta reazione in un volontario partecipante ai test. AstraZeneca è “impegnata a garantire la sicurezza dei partecipanti allo studio, mantenendo i piu’ elevati standard di condotta dei trial”. La sospensione decisa, rileva l”azienda, è una “procedura standard” e “la sicurezza del vaccino è la priorita'”. Negli studi clinici infatti “questi eventi possono accadere per effetto del caso, ma devono essere rivisti da terze parti ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università… - repubblica : Coronavirus nel mondo, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca: 'Reazione anomala' [aggiornamento dell… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: AstraZeneca, sospesi i test clinici sul vaccino per una reazione sospetta… - SilviaGirotti1 : Speranza sul contratto con Astrazeneca:“l’impegno prevede che il percorso di sperimentazione,già in stato avanzato,… - angeloghinelli : RT @Agenzia_Italia: AstraZeneca ha sospeso i test sul vaccino anti Covid -