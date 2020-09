Coronavirus: arriva Daily Tampon, test salivare italiano, il risultato in 3minuti (Di mercoledì 9 settembre 2020) arriva un nuovo test rapido, tutto italiano, capace di dire in soli 3 minuti se si è positivi o meno al Coronavirus Sars Cov2 dalla saliva. Si chiama Daily Tampon Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arriva Coronavirus: arriva test salivare super rapido italiano - Sanità Agenzia ANSA Coronavirus, AstraZeneca sospende test sul vaccino: reazione "sospetta" in un volontario

Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha annunciato una sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il covid-19, vista la comparsa di complicazioni in un partecipante al p ...

Coronavirus e crisi Rap, entrano in campo i privati: ecco le zone più critiche per la raccolta a Palermo

A Palermo arriva anche una ditta privata a "supporto delle maestranze aziendali, per la raccolta dei rifiuti". Lo rende noto la Rap. "Sono, tuttora, in corso indagini di mercato per incrementare il nu ...

