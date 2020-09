Coronavirus, anche in Italia si valuta la riduzione del periodo di quarantena a 7 giorni (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Francia riduce la durata della quarantena a 7 giorni, anche in Italia si ragiona sul modello francese. Conte: “Una prospettiva importante”. Ha fatto notizia la decisione delle autorità francesi di ridurre la durata della quarantena a sette giorni per i soggetti positivi al Coronavirus o per persone entrate in contatto con contagiati. Una settimana invece che due. Si tratta ovviamente di una scelta ora al vaglio della comunità scientifica internazionale, che dovrà decidere se allinearsi o meno. Coronavirus, la Francia dimezza la durata della quarantena Il dato di fatto è che in Francia la durata dell’isolamento per i soggetti positivi al Coronavirus passa da 14 a ... Leggi su newsmondo

