Coronavirus a Napoli, è allarme in Tribunale: positivo un impiegato, eseguiti 40 tamponi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un impiegato della Procura risulta positivo al Coronavirus. Torna l?incubo contagio nel palazzo di giustizia, proprio nei giorni in cui si discute la riorganizzazione del lavoro nella... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli

Fanpage.it

Stessi varchi da utilizzare sia per i viaggiatori che devono salire sui treni che per il personale alla Stazione Centrale di Napoli. I sindacati lanciano l'allarme: “Con l'apertura delle scuole dal 24 ...Scende ancora, a Napoli, l'età media dei contagi da SarsCov2: nell'ultimo mese, in particolare nell'arco di tempo che intercorre dal 1 agosto al 7 settembre, la mediana (il dato statistico posto giust ...