Coronavirus, 1.434 nuovi casi e 14 morti. Salgono le terapie intensive (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – Salgono i contagi da covid nelle ultime 24 ore. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute che registrano 1.434 nuovi casi e 14 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 281.583 mentre i deceduti arrivano a 35.577. I dimessi / guariti sono 211.272 con un incremento di 471. In aumento anche i pazienti in terapia intensiva: sono 150. Leggi su dire

you_trend : ?? #Coronavirus, 09/09/20 • Attualmente positivi: 34.734 • Deceduti: 35.577 (+14, +0,04%) • Dimessi/Guariti: 211.27… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 1.434 contagi e 14 morti. 96mila i tamponi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 1.434 nuovi casi e 14 decessi #coronavirus - AngeloJesse1 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 1.434 contagi con 95.990 tamponi, 14 le vittime - LuigiBevilacq17 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 09/09/20 • Attualmente positivi: 34.734 • Deceduti: 35.577 (+14, +0,04%) • Dimessi/Guariti: 211.272 (+471,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 434

Roma, 09 set 17:24 - (Agenzia Nova) - Sale anche se lievemente il numero di nuovi casi di Covid-19 su base quotidiana in Italia ... i nuovi positivi sono stati 1.434 contro i 1.370 di ieri, per un ...Sembra stabilizzarsi il dato dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia, con lievi fluttuazioni: oggi se ne registrano 1.434 (+64 rispetto a ieri), mentre sono 14 i decessi (+4). I tamponi processati ...