Controlli fiscali: ripresa da giugno, ecco chi rischia sanzioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo di giugno ricominciano i Controlli fiscali. Cosa succederà alla ripresa degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate? Controlli fiscali: si riprede dal primo giugno Una norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato i Controlli fiscali fino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo giugno 2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli ... Leggi su termometropolitico

armidmar : Queste enormi multinazionali vanno riviste TUTTE con controlli chimici minuziosi, tasse adeguate al reale… - zazoomblog : Controlli fiscali: ripresa da giugno ecco chi rischia sanzioni - #Controlli #fiscali: #ripresa #giugno - salvato86433282 : NOTA- Presidente BONOMI -basta trattative e colloqui vari - non si può perdere tempo con persone che vogliono solo… - INCAZZATA3 : RT @giuliabottini: @PBerizzi @repubblica Almeno di sia intelligenti. ..i 'contro' ...a pretendere controlli .come in quelli italiani...sia… - giuliabottini : RT @giuliabottini: @PBerizzi @repubblica Almeno di sia intelligenti. ..i 'contro' ...a pretendere controlli .come in quelli italiani...sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli fiscali Controlli fiscali 2020: cosa aspettarsi al rientro dalle ferie Money.it Attenzione a non incassare troppi contanti altrimenti si rischiano controlli del Fisco

Insomma, se gli esercenti delle attività incassano la maggior parte dei ricavi per contanti, si possono porre dei problemi. In particolare, l’accertamento fiscale si rischia se il reddito dichiarato n ...

Gualtieri contro tutti, blinda la riforma fiscale che stanga i redditi medi

La riforma fiscale è ancora allo studio, ha confermato domenica il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. E il riferimento è a «valutazione tecnica» della principale proposta in campo che è il sis ...

Insomma, se gli esercenti delle attività incassano la maggior parte dei ricavi per contanti, si possono porre dei problemi. In particolare, l’accertamento fiscale si rischia se il reddito dichiarato n ...La riforma fiscale è ancora allo studio, ha confermato domenica il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. E il riferimento è a «valutazione tecnica» della principale proposta in campo che è il sis ...