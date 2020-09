Contrasto al narcotraffico nella città di Salerno: Polizia arresta uno spacciatore (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito della predisposta attività di Contrasto al narcotraffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Salerno, gli agenti della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa, nella giornata di ieri hanno effettuato diversi servizi di prevenzione ed osservazione nella zona orientale di Salerno, nelle strade limitrofe al “Parco del Mercatello”, dove era stata segnalata una costante attività di spaccio di varie sostanze stupefacenti. Nel corso degli appostamenti, gli investigatori hanno colto in flagranza di reato D.S.M., classe 1977, salernitano, già noto alle Forze dell’Ordine, bloccato mentre cedeva una dose di droga ad un assuntore in ... Leggi su anteprima24

I consumatori sono sempre più giovani, arrivano ad avere 14-15 anni". I pusher, nordafricani e soprattutto albanesi, 'lavorano' in zona universitaria, nelle piazze e nei parchi ...