Conte: scuola riapre regolarmente il 14 settembre. Azzolina: 50 mila studenti senza spazi per distanziamento (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il conto alla rovescia in vista del 14 settembre, giorno in cui in gran parte d’Italia ragazze e ragazzi torneranno sui banchi, è iniziato da tempo, ma per i presidi allo stato attuale non ci sono le condizioni per rispettare la scadenza. Il presidente del Consiglio: a settembre niente rimpasto di governo Leggi su ilsole24ore

