Conte in conferenza stampa | presentate le nuove regole per la scuola

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa sulla ripresa della scuola. In vista della ripresa della scuola, che avverrà regolarmente il prossimo 14 settembre, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa. Presenti anche il Ministro Speranza, la ministra De Micheli e ovviamente la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "La scuola chiusa e la didattica a distanza è stato un peso per voi", afferma Conte nel ringraziare i ragazzi e le ragazze italiane. "Pur non potendo escludere che ci saranno delle difficoltà, vi invito a rispettare le regole e ad affrontare con fiducia il nuovo anno

