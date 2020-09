Conte ha una nuova missione: salvare Virginia Raggi grazie all’Europa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giuseppe Conte ha una nuova missione. Ai limiti dell’impossibile, per la verità, ma il premier è deciso ad andare fino in fondo, costretto già da settimane a fare i proverbiali salti mortali pur di tenere unito il suo governo, sempre più pericolante. Eppure l’Avvocato del Popolo è deciso a provarci lo stesso: salvare Virginia Raggi da una sconfitta annunciata in occasione della sua seconda corsa al Campidoglio e spingerla, magari, fino al ballottaggio, dove potrebbe eventualmente beneficiare dell’appoggio del Pd (sempre che i dem non vengano meno ai patti). Una fatica paragonabile a quelle sostenute a tempo debito dall’eroe greco Ercole. Conte ha però un asso nella manica, che spera sia sufficiente a ... Leggi su ilparagone

