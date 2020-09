Conte: "Consegnati gel e mascherine per i primi giorni di scuola" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa congiunta con i ministri Azzolina, De Micheli e Speranza. In vista della riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre in gran parte dello Stivale, il premier ha sottolineato che il governo "ha fatto il massimo per dare il meglio ai ragazzi". I presidi sostengono che il piano sia in grave ritardo e che non ci siano le condizioni per ripartire in sicurezza, ma Conte sottolinea che siano già Consegnati "quantitativi sufficienti di gel per affrontate i primi giorni" mentre saranno 11 milioni le mascherine chirurgiche gratuite per studenti e personale. Per i primi giorni di scuola, insomma, non dovrebbero esserci problemi, ma il rischio è che poi tutto ricada sulle ... Leggi su blogo

