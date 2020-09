Conte alla festa dell’Unità tra selfie e lodi: “Prima era schiacciato, ora ha dimostrato capacità. Con Renzi mai così piena” – Il videoracconto (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Un anno fa sembrava una marionetta, ma i fatti hanno dimostrato che ha grandi capacità”. In dodici mesi Giuseppe Conte è riuscito a far cambiare idea su di sé ai tanti militanti del Pd che ieri sera lo hanno accolto con applausi e selfie alla festa dell’Unità di Modena. Era un prima volta per il premier che non era ancora salito sul palco di un raduno dem. “Gli applausi sono stati sentiti e calorosi” ringrazia Conte dal palco. L’anno scorso per molti di loro era solo “un numero schiacciato tra due primi ministri”, ma “probabilmente aveva bisogno di fare un apprendistato” spiega una delle militanti prima di iniziare a servire. Oggi è diventato “una persona seria, ... Leggi su ilfattoquotidiano

