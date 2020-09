Consigli per l’asta – I tre portieri top da prendere al Fantacalcio (Di mercoledì 9 settembre 2020) La scelta del portiere è il primo tassello per la costruzione di una squadra in grado di vincere il Fantacalcio. La maggior parte dei fantallenatori punta, durante l’asta, ad aggiudicarsi uno dei top del reparto e a completare il pacchetto con i due sostituti dello stesso club. L’alternativa, soprattutto nelle leghe con pochi partecipanti (6-8 squadre) è quella di acquistare tre portieri di medio livello, facendoli ruotare in base al calendario. La cifra ideale da dedicare all’acquisto di uno dei tre top (riserve incluse) non deve essere maggiore al 7-8% del budget. Ovviamente questa percentuale può aumentare o scendere, a seconda del numero dei partecipanti e delle regole (modificatore, bonus…). Vediamo quelli che sono i tre portieri top da aggiudicarsi durante l’asta del ... Leggi su giornal

